Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir için mutlu sona ulaşıyor.



NTV'nin haberine göre; Bordo-mavili kulüp 22 yaşındaki genç futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.



Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı



Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti.



10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.



