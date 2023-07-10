Trabzonspor, Benkovic transferini açıkladı

Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic transferini açıkladı.
Bordo-mavililer, Hırvat savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.
2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.
Buna göre; Futbolcuya,
2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,
2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,
2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
Bordo-mavililer, Hırvat savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.
2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.
Buna göre; Futbolcuya,
2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,
2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,
2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."