Trabzonspor, Benkovic transferini açıkladı

Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic'in 1 sezonluğuna opsiyonlu kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor, Benkovic transferini açıkladı
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10 Temmuz 2023 19:05
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 20:07
Trabzonspor, Udinese'den Filip Benkovic transferini açıkladı.

Bordo-mavililer, Hırvat savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; Futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." 

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