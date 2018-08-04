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Trabzonspor, Bedirhan bebek için sahaya çıktı

Trabzonspor, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında şehitlerimizi de hatırlattı.

Trabzonspor, Bedirhan bebek için sahaya çıktı
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04 Ağustos 2018 16:22
Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya'nın Cagliari takımıyla oynadığı hazırlık maçına PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma ile çıktı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır. Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne..." ifadesi yer aldı.

Şehitlerin acısının yüreklerde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu bilinsin ki bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır. Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."

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