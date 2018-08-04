  •  
    G.Saray mesaj yolladı! "Bonservisini al, gel..."
  •  
    Açıklanması beklenen 12 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'dan transferde Barcelona sürprizi geldi
  •  
    Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük TRANSFERİ o!
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...

Trabzonspor, Bedirhan bebek için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Cagliari ile oynanacak hazırlık maçında şehitlerimizi anacak.

Trabzonspor, Bedirhan bebek için sahaya çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 16:22
Trabzonspor, Cagliari ile oynanacak hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıkacak.
 Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..." ifadeleri yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için