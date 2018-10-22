Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Abdülkadir
Olcay
Rodallega
Burak
BB Erzurumspor
Sehic
Auremir
Acka
Lokman
Schwechlen
Scuk
Kone
Emrah
Özer
Sunu
Munsy
Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
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Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Abdülkadir
Olcay
Rodallega
Burak
BB Erzurumspor
Sehic
Auremir
Acka
Lokman
Schwechlen
Scuk
Kone
Emrah
Özer
Sunu
Munsy
Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın