Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişiye ceza

Samsun'da Trabzonspor bayraklarını indiren 4 şüpheli, spor müsabakalarından men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, bazı binalarda asılı Trabzonspor bayraklarını indirerek sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
"Samsunmüsaadeyok" paylaşımında da bulunduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında spor müsabakalarından men cezası verilen şüpheliler hakkında adli işlem de başlatıldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, bazı binalarda asılı Trabzonspor bayraklarını indirerek sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
"Samsunmüsaadeyok" paylaşımında da bulunduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında spor müsabakalarından men cezası verilen şüpheliler hakkında adli işlem de başlatıldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.