Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeniden başarılar kazanacakları bir ortamı sağlayacaklarını söyledi.Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, futbolun doğru planlama ve en az hatayla geçiş yapılması gereken bir organizasyon olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un kaynak olarak en verimli bölgede bulunduğunu dile getiren Doğan,değerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor'un geçmişte hem üretip hem yarıştığını, bugün de aynı modeli çok rahatlıkla uygulayabileceğini vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı; kısa, orta ve uzun vade planlarını şu şekilde sıraladı:Mevcut durumu düzelteceklerini aktaran Doğan,diyerek sözlerini tamamladı.