Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 2022 Yılın Başarılı Gazeteciler Yarışması'nın ödül töreninde "Spor Ödülü"ne layık görüldü. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende Doğan'a ödülünü Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu takdim etti.



Başkan Ertuğrul Doğan sözlerine geçen hafta hayatını kaybeden kulüp medya çalışanı Alaattin Kazancı'yı anarak başladı. Doğan, "Acımız gerçekten çok büyük. Çok değerli, bizim için çok önemli bir arkadaşımızdı. Trabzonspor camiasının ve ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin tekrar. Bu ödülü ben yönetim kurulu arkadaşlarımın adına da alıyorum. Hepsi sağ olsunlar şampiyonluk sürecinde çok önemli katkıları vardı. Şampiyonluk gerçekten tüm şehrimizin bir araya gelmesiyle kazanılan bir şampiyonluk. Şehrimizin tüm değerlerinin gerçekten bu işin altında emeği var. Tek başına kimsenin bu işi başarma şansı yok" dedi.



"YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ"



Başkan Doğan önümüzdeki sezon yine şampiyonluk yarışının içinde olacaklarının da altını çizdi. Doğan, "Trabzonspor camiası basınıyla, yerel medyasıyla, değerli iş adamlarıyla, değerli siyasetçilerimizle bir arada olduğumuz müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Hayırlısıyla önümüzdeki süreç de zirve yarışının içinde olacağımız bir süreç olacaktır" ifadelerini kullandı.





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