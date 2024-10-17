Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ödenmesi gereken bedeli açıkladı

Ertuğrul Doğan, "9 milyar TL'ye yakın bir ödeme yaptık. Nasıl yaptığımızı insanlar merak ediyor. Bunu hafta içinde Trabzon'da bir basın toplantısı düzenleyerek anlatacağız.

Doğan, "2 milyara yakın bir vergi borcu var Trabzonspor'un. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık bu borçlara izin vermiyor hem de UEFA borçsuzluk kağıdı veremeyen kulüplerin Avrupa'da yer alamayacağını,

yasağı gibi cezalarla karşılaşacağını belirtti. Biz de hızlı bir şekilde bu borcu ödemenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.



