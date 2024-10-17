Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ödenmesi gereken bedeli açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik durumundan projelere, saha içi sonuçlarından transfere kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ertuğrul Doğanın açıklamaları;
Ertuğrul Doğan, "9 milyar TL'ye yakın bir ödeme yaptık. Nasıl yaptığımızı insanlar merak ediyor. Bunu hafta içinde Trabzon'da bir basın toplantısı düzenleyerek anlatacağız. Trabzonspor'un önündeki en büyük problem Bankalar Birliği anlaşmasıydı. Bununla birlikte vergi borçları... Bankalar Birliği'nden çıkarak senelik 700 milyon liralık faiz yükünden kurtulduk. Ama problemler bitmedi. dedi.
Doğan, "2 milyara yakın bir vergi borcu var Trabzonspor'un. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık bu borçlara izin vermiyor hem de UEFA borçsuzluk kağıdı veremeyen kulüplerin Avrupa'da yer alamayacağını, transfer yasağı gibi cezalarla karşılaşacağını belirtti. Biz de hızlı bir şekilde bu borcu ödemenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.
'30 milyon Euro ödemeliyiz'
Başkan şöyle devam etti: "Ekonomik anlamda yapılacak iş çok fazla. Asla ve asla camiamızın rahatlamaması lazım. Trabzonspor'un aralık ayına kadar borçsuzluk kağıdı alabilmesi için ödemesi gereken rakam 30 milyon Euro. Kartal arazisini çözdük. Havalimanı yanındaki araziyi de hallettik. Bunları, üzerine proje yapılabilir şekilde çözdük. Şu anda İstanbul'da 3 araziyle ilgili daha hamlelerimiz var". Devre arası transferine de değinen Doğan "Tamamen teknik ekip ne talep ederse o yönde olur. Şenol hocamız bu konuda çalışmalarını yapıyor. Hocamızın istediği isimleri, ekonomik olarak da değerlendirip çalışacağız. Şu ana kadar hocamızdan bize gelen bir rapor yok. İsimler üzerinde çalışıyordur. Bize raporu geldiğinde başlarız" ifadelerini kullandı.
'Sahada başarılı olamadık'
Takımın yükselişe geçeceğini belirten başkan Doğan "Şenol hoca tercihimizin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Enerjisi çok yüksek. Kendine inancı, oyunculara inancı tam. Oyuncuların kaliteli olduğunu, önümüzdeki günlerde sistem oturduğunda çok farklı bir takım izleyeceğimize inanıyor. Ben de oyuncularımızın tamamına da hocamıza da güveniyorum. Saha içiyle ilgili ben taraftara ve camiamıza karşı mahcubum." dedi.
Doğan, "Geçen sene üçüncü bitirdik, Türkiye Kupası'nda finale kaldık ama olmadı. Bir kupa istiyorduk, bu sene hedefimiz müzemize bir kupa getirebilmek. İnşallah bunu başaracağız. Ekonomik anlamda mütevazı olamayacağım, üzerime düşeni fazlasıyla yaptığımı söyleyebilirim. Ama sahada aynı başarıyı gösteremedik. Elimizden geleni yaptık ama bazı şeyler yolunda gitmedi. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnanıyorum ki bu alanda da başarılı olacağız, bu takım farklı olacak" dedi.
İşte Ertuğrul Doğanın açıklamaları;
Ertuğrul Doğan, "9 milyar TL'ye yakın bir ödeme yaptık. Nasıl yaptığımızı insanlar merak ediyor. Bunu hafta içinde Trabzon'da bir basın toplantısı düzenleyerek anlatacağız. Trabzonspor'un önündeki en büyük problem Bankalar Birliği anlaşmasıydı. Bununla birlikte vergi borçları... Bankalar Birliği'nden çıkarak senelik 700 milyon liralık faiz yükünden kurtulduk. Ama problemler bitmedi. dedi.
Doğan, "2 milyara yakın bir vergi borcu var Trabzonspor'un. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık bu borçlara izin vermiyor hem de UEFA borçsuzluk kağıdı veremeyen kulüplerin Avrupa'da yer alamayacağını, transfer yasağı gibi cezalarla karşılaşacağını belirtti. Biz de hızlı bir şekilde bu borcu ödemenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.
'30 milyon Euro ödemeliyiz'
Başkan şöyle devam etti: "Ekonomik anlamda yapılacak iş çok fazla. Asla ve asla camiamızın rahatlamaması lazım. Trabzonspor'un aralık ayına kadar borçsuzluk kağıdı alabilmesi için ödemesi gereken rakam 30 milyon Euro. Kartal arazisini çözdük. Havalimanı yanındaki araziyi de hallettik. Bunları, üzerine proje yapılabilir şekilde çözdük. Şu anda İstanbul'da 3 araziyle ilgili daha hamlelerimiz var". Devre arası transferine de değinen Doğan "Tamamen teknik ekip ne talep ederse o yönde olur. Şenol hocamız bu konuda çalışmalarını yapıyor. Hocamızın istediği isimleri, ekonomik olarak da değerlendirip çalışacağız. Şu ana kadar hocamızdan bize gelen bir rapor yok. İsimler üzerinde çalışıyordur. Bize raporu geldiğinde başlarız" ifadelerini kullandı.
'Sahada başarılı olamadık'
Takımın yükselişe geçeceğini belirten başkan Doğan "Şenol hoca tercihimizin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Enerjisi çok yüksek. Kendine inancı, oyunculara inancı tam. Oyuncuların kaliteli olduğunu, önümüzdeki günlerde sistem oturduğunda çok farklı bir takım izleyeceğimize inanıyor. Ben de oyuncularımızın tamamına da hocamıza da güveniyorum. Saha içiyle ilgili ben taraftara ve camiamıza karşı mahcubum." dedi.
Doğan, "Geçen sene üçüncü bitirdik, Türkiye Kupası'nda finale kaldık ama olmadı. Bir kupa istiyorduk, bu sene hedefimiz müzemize bir kupa getirebilmek. İnşallah bunu başaracağız. Ekonomik anlamda mütevazı olamayacağım, üzerime düşeni fazlasıyla yaptığımı söyleyebilirim. Ama sahada aynı başarıyı gösteremedik. Elimizden geleni yaptık ama bazı şeyler yolunda gitmedi. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnanıyorum ki bu alanda da başarılı olacağız, bu takım farklı olacak" dedi.