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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı olan kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
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25 Ocak 2019 16:16
SPORX ÖZEL: Trabzonspor'un tarihi buhrandan çıkartmak için büyük bir çaba sarfeden başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 15:30'da hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son 10 günde 4 kilo kaybeden Ahmet Ağaoğlu'nun aşırı stres ve üzüntüye bağlı uykusuzluk ve kilo kaybı yaşadığı öğrenildi. Halen hastanede tedavi altında bulunan Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili önümüzdeki saatlerde bilgi verileceği ifade edildi.

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