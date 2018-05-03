Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Rizespor ziyareti hakkında konuştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceklerini bildirdi.Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un geçen sezon Süper Lig'den düşmesiyle ilgili olarak bazı çevrelerin dayanaksız iddialarıyla gerçek sporseverleri derinden üzen olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: