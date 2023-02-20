Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Basel maçının depremzedeler için AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı
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20 Şubat 2023 22:14
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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