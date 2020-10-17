Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da cezalı Flavio ile Abdülkadir Parmak karşılaşmada forma giyemeyecek. Trondsen ile Muhammet Taha Tepe'nin sakatlıkları da devam ediyor. Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Vitor Hugo
Edgar Ie
Marlon
Abdulkadir Parmak
Baker
Abdülkadir Ömür
Ekuba
Nwakaeme
Afobe
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Visca
Aleksic
Mahmut
Chadli
Demba Ba
Crivelli
- 25. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 17 Ekim'de Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.
- Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.
İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da cezalı Flavio ile Abdülkadir Parmak karşılaşmada forma giyemeyecek. Trondsen ile Muhammet Taha Tepe'nin sakatlıkları da devam ediyor. Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Vitor Hugo
Edgar Ie
Marlon
Abdulkadir Parmak
Baker
Abdülkadir Ömür
Ekuba
Nwakaeme
Afobe
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Hasan Ali
Visca
Aleksic
Mahmut
Chadli
Demba Ba
Crivelli
- 25. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 17 Ekim'de Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.
- Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.
İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.