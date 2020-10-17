Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.



Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da cezalı Flavio ile Abdülkadir Parmak karşılaşmada forma giyemeyecek. Trondsen ile Muhammet Taha Tepe'nin sakatlıkları da devam ediyor. Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.



Medipol Başakşehir'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan

Pereira

Vitor Hugo

Edgar Ie

Marlon

Abdulkadir Parmak

Baker

Abdülkadir Ömür

Ekuba

Nwakaeme

Afobe



Başakşehir

Mert

Caiçara

Ponck

Epureanu

Hasan Ali

Visca

Aleksic

Mahmut

Chadli

Demba Ba

Crivelli



- 25. kez karşı karşıya



Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 17 Ekim'de Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.



2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.



- Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor



Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.



İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.



- Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.



