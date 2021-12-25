Trabzonspor - Başakşehir maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Trabzonspor - Başakşehir maçın ilk yarısı golsüz soan erdi. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



ÖNDER ÖZEN



Taktik savaşı izliyoruz. Emre Belözoğlu'nun inanılmaz bir serisi var, lig tarihine geçen performanslardan. Başakşehir iyi bir yarışmacı bir ekip, Birkaç oyunu ezebere oynayabiliyorlar. Trabzonspor her yere baskı yapıyor, bu yorucu bir oyun. Bu baskıdan sonuç alamazsanız, tempo düşebilir. İyi bir 45 dakika izledik. Pozisyon yok ama Trabzonspor'un iki topu direğe takıldı. Başakşehir'in de bir gol şansı oldu. Çılgın bir tempo var. Çata çat bir futbol savaşı.



METİN TEKİN



Oldukça iyi bir taktik savaşı var. Trabzonspor bu baskısıyla giderek yorulacaktır. Emre Belözoğlu'nun mutlaka bir planı daha vardır.



RIDVAN DİLMEN



İnönü'de derbiler oldu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. 0-0 giderdi maçlar, 2 puan sistemi vardı. Tam öyle maç. Çok tedbirli gidiyorlar. Dar alanda oynuyorlar. Önce kaybetmemek, yakalarsalar da atmak istiyorlar. Bu yıl gördüğümüz en çok ıslığın olduğu müsabaka. Protesto anlamında değil, top rakibe geçince...



İki takım için de beraberlik önemli puan kaybı değil. Altın gollük bir maç bu. Dengeli bir maç oluyor. Marek Hamsik, Cornelius'a Semih Saygıner pası attı. Açısı dardı, vurabileceği en iyi vuruşu yaptı. Direğe çarptı.



GÜNTEKİN ONAY



Maça Başakşehir iyi başladı. Trabzonspor dengeyi sağladı ve daha sonra üstünlüğü ele geçirdi. Hamsik'in güzel pasında Cornelius aşırdı ama top üst direğe çarpıp auta gitti. Taktiksel, yoğun bir maç oluyor. Trabzonspor iyi savunma yapıyor. Başakşehir iyi top yaparken pozisyon izni vermediler. Başakşehir pozisyon üretmekte zorlandı.



FEYYAZ UÇAR



Oynatmamaya yönelik iki takım da. Hamsik resitali izliyoruz. Müthiş paslar atıyor. Trabzonspor'un direkten auta giden 2 topu var. Bu kadar mücadeleye rağmen pozisyonlar buldu ama gole gitmedi. Hamsik'in pası 10 numara pas, Cornelius'un kontrolü de çok iyiydi. Vuruş değil de tokat gibi bir vuruş yapsaydı gol olurdu.



İLKER YAĞCIOĞLU



1 tane şutu var Başakşehir'in. O da dışarıdan. Trabzonspor ceza sahasına girme izni vermedi. Başakşehir, o boyutuyla beklentilerin altında kaldı. Çok daha fazla mahkum oynadılar. Çıkmakta zorlandılar.



TUGAY KERİMOĞLU



Defans güvenlikleri ön planda. Bu oyun açılımı bireysel yetenekler, duran toplar ve kulübeden yapılacak müdahaleleler gibi görünüyor.





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