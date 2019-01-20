Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzon Başakşehir maçını veren kanallar

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.

Başakşehir

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir , Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.



- Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor



Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.



İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.



- Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi





Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.20 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor-Başakşehir maçı 20 Ocak Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Uğurcan ÇakırJoao PereiraHüseyin TürkmenZargo ToureFilip NovakKamil AhmetYusuf YazıcıAbdülkadir ÖmürNwakaemeCaleb EkubanHugo RodallegaMertCaiçaraSerdarEpureanuClichyMahmutİrfanViscaNapoleoniRobinhoBajicLigin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.