Haber Tarihi: 14 Ocak 2023 18:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 18:25

Trabzonspor Başakşehir maçı İZLE, CANLI TS Başakşehir maçı burada

Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki maçı beIN sports 1 canlı olarak yayınlıyor. maçı izlemek isteyenler google'de arama yapıyor.

Trabzonspor Başakşehir maçı İZLE, CANLI TS Başakşehir maçı burada
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beIN Sports Trabzonspor Başakşehir linki! Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başajşehir Medikal Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE




İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.





Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Ligde topladığı 34 puanla 3. sırada bulunan Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Başakşehir geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmişti.

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Eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.

Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor.


Trabzonspor yeni bir sayfa açmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de yeni bir sayfa açmak istiyor.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'da yaptığı durum değerlendirmesinin ardından bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, sahasındaki başarılı sonuçları sürdürmek istiyor.

Ligde 7 maçın 5'i iç sahada

Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak.

Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci yarının ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.

Sahasında topladığı puanlar

Trabzonspor, ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti.

Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

Trabzonspor Başakşehir maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Trabzonspor - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

 

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