Trabzonspor Başakşehir maçı geniş özet ve tüm golleri izle

Süper Lig'de Trabzonspor'un konuğu Başakşehir oldu! Birçok takımın kaderini etkileyenTrabzonspor - Başakşehir maçını Sporx'ten canlı olarak takip edebildiniz. Tüm gelişmeler de karşılaşmanın ardından bu sayfada.'in 18. haftasındataraftarı önündeile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda, deplasmanda'u 4-2 mağlup etti.Medipol Başakşehir'in gollerini 32. dakikada, 42. dakikada, 48. dakikada kendi kalesine, 86. dakikadakaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada, 80. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'de puanını 38'e çıkarmayı başardı. Trabzonspor ise ligde 29 puanda kaldı.Trabzonspor, bir sonraki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo-mavililerde, devre arası A takıma dahil edilen isimlerden sadece Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara listede yer aldı.Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Serdar Taşçı maç kadrosunda bulunmazken, Robinho ilk 11'de yer aldı. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Robinho, bu maçta Adebayor'un yerine 11'de forma giydi.Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan takımlarına, lider Medipol Başakşehir ile oynanan maçta büyük destek verdi. Medical Park Stadı'nın tamamı dolarken, taraftarlar coşkuyla takımlarını destekledi. Maç öncesi, doğu tribününde yer alan taraftarlar koreografi sergiledi. "Hayde...Yürü sen umutla, biz varız hep yanında" yazısının bulunduğu koreografide, Trabzonsporlu futbolcuların ve elinde kupayı kaldıran Ünal Karaman'ın görselleri de yer aldı.Mücadeleye Trabzonspor yoğun bir baskıyla başladı. Ev sahibi ekip taraftarının da desteğiyle ilk dakikalarda rakibini hataya zorlamaya çalıştı. İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.Medipol Başakşehir, ilk 15 dakikanın ardında oyunda dengeyi sağladı. Konuk ekip 24. dakikada önemli bir fırsat da buldu. Edin Visca, sağ kanatta topla buluştu. Visca daha sonra ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Visca'nın ortasına ceza sahası içinde Robinho hareketlendi. Robinho'nun yerden vuruşunu kaleci Uğurcan son anda ayaklarıyla kornere çelmeyi başardı.Gelişen Başakşehir hücumunda Arda Turan'a uzun bir pas gönderildi. Arda sol kanatta topu kontrol edip rakibinden sıyrılarak ceza sahasına doğru hareketlendi. Arda daha sonra penaltı noktasına koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını çıkardı. İrfan, yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Medipol Başakşehir 32. dakikada 1-0 öne geçti.Konuk ekip bu golden sadece 10 dakika sonra farkı ikiye çıkarmayı başardı. Clichy, Abdülkadir'den kazandığı topu Robinho'ya gönderip savunmanın arkasına doğru koşu yaptı. Robinho pasında topu Clichy ile buluşturdu. Clichy ceza sahasu sol çaprazında kaleci Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruş yaptı ve top ağşara gitti. 42. dakikada bu golle skor 2-0'a geldi.İlk yarının kalan kısmında iki ekip de gol bulamadı ve ilk 45 dakikayı Trabzonspor karşısında Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.İkinci yarıya Başakşehir hızlı başladı ve 48. dakikada golü buldu. Mossoro'ya yapılan faul sonrasında kounk ekip aut çizgisine yakın noktada serbest vuruş kazandı. Emre'nin ceza sahasına ortasında Ekuban'ın ters vuruşunda top ağlara gitti. Konuk ekip 48. dakikada Ekuban'ın kendi kalesine golüyle skoru 3-0'a getirdi.Bu golden sadece 1 dakika sonra Ekuban, rakip sahada yaptığı baskıyla topu kazandı. Ceza sahasına soldan giren Ekuban, kaleci ile karşı karşıya yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 49. dakikada Ekuban'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.Abdullah Avcı, 60. dakikadan sonra üst üste oyuncu değişiklikleri gerçekleştirdi. Medipol Başakşehir'de 66. dakikada Marcio Mossoro yerine oyuna Soner Aydoğdu girdi. Mücadelnin 71. dakikasında ise Başakşehir'de Arda Turan kenara gelirken Eljero Elia oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 80. dakikası oynanırken Trabzonspor hücuma çıktı. Yusuf Yazıcı, ceza sahasına uzak noktada topla buluştu. Kaleci Mert Günok'un biraz önde olduğunu gören Yusuf Yazıcı, uzak mesafeden çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Bordo-mavili ekip 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.Mücadelenin 86. dakikasında gelişen Başakşehir hücumunda, Soner'in şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Uğurcan'dan dönen ve sol çapraza açılan topu Visca yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Başakşehir, Visca'nın golüyle skoru 4-2 yaptı.Maçın kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Emre Belözoğlu'nun sağ taraftan ceza alanı yan çizgisinde kullandığı serbest atışta, Arda Turan ile mücadeleye giren Ekuban'a çarpan top filelerle buluştu: 0-3.49. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Sol tarafta Mahmut Tekdemir'den topu kaparak ceza alanına giren Ekuban, çapraz pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.54. dakikada Abdülkadir Parmak'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.62. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu yakın mesafeden Rodallega kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok tehlikeyi önledi.80. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Novak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok'un müdahale edemediği top filelere gitti: 2-3.86. dakikada konuk ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Visca tamamlayarak filelere gönderdi: 4-2.Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.Medical ParkHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem HanoğluUğurcan Çakır, Pereira (Dk. 44 Abdulkadir Parmak), Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, RodallegaMert Günok, Caiçara, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 71 Elia), Robinho (Dk. 90+1 Napoleoni)Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 42 Clichy, Dk. 48 Ekuban (kendi kalesine), Dk. 86 Visca (Medipol Başakşehir) Dk. 49 Ekuban, Dk. 80 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)Dk. 20 Pereira, Dk. 28 Ekuban, Dk. 47 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Dk. 64 İrfan Can Kahveci, Dk. 70 Arda Turan (Medipol Başakşehir)Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı. Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.Spor Toto Süper Lig'de bugün zirve yarışı için büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Ligin ilk yarısını müthiş bir yükseliş içinde tamamlayan ve 5 maçta topladığı 13 puanla puan sıralamasında ikinci sıraya yerleşen bordo-mavililer, bu çıkışlarını Başakşehir karşısında da sürdürmek ve aradaki 6 puanlık farkı üçe indirmeyi hedefliyor. Başakşehir ise Trabzon deplasmanında galip gelerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arayı açmak istiyor.Trabzonsporlu taraftarlar transfer yasağı yüzünden beklenen takviyelerin yapılamamış olmasına aldırış etmedi ve Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Bordomavili taraftarlar ayrıca maç öncesi koreografi gösterisi yapacak.Yönetim Kurulu Başakşehir maçı öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için 20 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Yönetim ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olduğu gibi bu maç için de 60 bin TL prim vermeyi kararlaştırdı.Kariyeri boyunca Başakşehir'e karşı 4 maçta teknik direktör olarak kulübede yer aşan bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet elde etti. Karaman, 3 de yenilgi aldı.Başakşehir'in başında 417 maça çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'a karşı 21 kez rakip olurken 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Tecrübeli hoca 8 de yenilgi gördü.Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.F.Bahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehili yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado'nun oyun planına uymayacağını belirtti.Avcı buna karşılık Slimani'nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, "İslam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" şeklindeki kararını iletti. Ancak Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy'de tapusu bulunan Slimani'yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe'nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor.