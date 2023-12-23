Trabzonspor Başakşehir canlı yayın, Kesintisiz link HD

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA

15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan

4. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor.



BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER



Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Jerome Opoku ve sarı kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra Edgar Ie, Efe Koyuncu, Partryk Szysz, Emmanuel Dennis ve Muhammed Şengezer'in kadroda yer alması beklenmiyor.