Trabzonspor, Bartra ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, tecrübeli savunma oyuncusu Marc Bartra ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Bartra ile yollarını ayırdı
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11 Temmuz 2023 18:09
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 18:15
Trabzonspor, Marc Bartra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır." denildi.

Bordo-mavililer, Bartra'ya sözleşme fesih bedeli olarak 8 taksit halinde toplam 1 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

32 yaşındaki İspanyol stoper, Trabzonspor ile çıktığı 40 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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