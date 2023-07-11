Trabzonspor, Bartra ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Marc Bartra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır." denildi.
Bordo-mavililer, Bartra'ya sözleşme fesih bedeli olarak 8 taksit halinde toplam 1 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
32 yaşındaki İspanyol stoper, Trabzonspor ile çıktığı 40 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır." denildi.
Bordo-mavililer, Bartra'ya sözleşme fesih bedeli olarak 8 taksit halinde toplam 1 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
32 yaşındaki İspanyol stoper, Trabzonspor ile çıktığı 40 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.