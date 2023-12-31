Trabzonspor, Bakasetas'ın yerini dolduruyor: Slisz

Anastasios Bakasetas ile yolların ayrılmasının beklendiği Trabzonspor'da orta sahaya yeni bir takviye adına hedef belirlendi: Bartosz Slisz.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Bakasetas'ın yerini dolduruyor: Slisz
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31 Aralık 2023 14:17
Trabzonspor, orta sahaya yeni bir isim eklemeye hazırlanıyor. Anastasios Bakasetas ile yolların ayrılıması beklenirken orta sahaya yapılacak yeni hamle için de hedef belirlenmiş durumda.

BAKASETAS'TA YOL AYRIMI

Bordo-Mavililer'de geçen sezondan bu yana süren Bakasetas bilmecesi sona eriyor. Yönetim defalarca sözleşme uzatma teklifi götürdüğü yıldız oyuncudan beklediği yanıtı alamadı. Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in de Yunan 10 numaraya ilgisini açıkça belirtmesinin ardından Fırtına'da yol ayrımı kesinleşti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yönetime verdiği raporda resmi teklif gelmesi halinde Bakasetas'la devre arasında da yol ayrımına gidilebileceğini ilettiği bildirildi.

BARTOSZ SLISZ İÇİN YENİ ADIM

Trabzonspor'un daha önce gündemine gelen Legia Varşova'lı orta saha oyuncusu Bartosz Slisz için sürpriz bir hamle daha gelecek. Bordo-Mavililer oyuncunun menajeriyle temas kurma kararı aldı. Bordo-Mavili scout ekibinin listesinde olan, canlı olarak izlenen oyuncu için olumlu rapor çıkmıştı. 24 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Lecce'nin ilgisi olduğu belirtilmişti. Ancak Polonya basınında yer alan iddiaya göre Trabzonspor'un genç yetenek için harekete geçeceği ifade ediliyor.

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