Trabzonspor, Bakasetas için anlaşmayı sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Alanyasporlu Bakasetas ile anlaştığı belirtildii.



Bordo-mavili ekip, bu transfer karşılığında Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 500 bin euroluk başarı bonusu da yer alacak. Bakasetas'ın sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyordu.



27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve Süper Lig'in ilk yarısının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu.





Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.



