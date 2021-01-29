Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor'la anlaştı

Trabzonspor'un Alanyaspor'un Yunan 10 numarası Bakasetas için anlaşma sağladığı kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor'la anlaştı
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29 Ocak 2021 01:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Alanyasporlu Bakasetas ile anlaştığı belirtildii.

ASpor'un haberine göre Trabzonspor'un Bakasetas transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Trabzonspor'un Yunan 10 numara için Alanyaspor ile el sıkıştığı belirtildi.

27 yaşındaki Anastasios Bakasetas Alanyaspor'da bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkarak 7 gol 2 asist üretti ve Süper Lig'in ilk yarısının en çok göze batan isimlerinden biri olmuştu. Bakasetas'ın sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyordu ancak imzaların daha düşük bir bedelle bitebileceği ifade ediliyor.

Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.



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