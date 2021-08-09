Trabzonspor ayrılıklardan önemli bütçe açtı

Trabzonspor , dış transferde olduğu kadar iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Son dönemde Ekuban, Flavio ve Diabate ile yollarını ayıran Trabzonspor yabancı kontenjanında 3 kişilik bir yer açtı. Şu anda yabancı pasaportu bulunan 10 isim Fırtına'da yer alırken aynı zamanda mali açıdan da 4.2 milyon Euro'luk bir kaynak yaratıldı.



Ekuban'dan 2.1 milyon Euro bonservis geliri elde eden Karadeniz ekibi, Ganalı oyuncunun 1 milyon Euro'luk maaşını da kasasında tuttu. Senelik 1 milyon Euro kazanan Diabate'yi 500 bin Euro'sunu ödemek kaydıyla, yıllık 750 bin Euro ücret alan Flavio'nun da 150 bin Euro'sunu karşılamak şartıyla Giresunspor'a kiralayan Trabzonspor toplamda 4 milyon 200 bin Euro'luk bir bütçe açtı.







