Trabzonspor ayrılık açıkladı: Sözleşme feshi

Trabzonspor, geçen yaz kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor ayrılık açıkladı: Sözleşme feshi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 21:57
Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı geçtiğimiz yaz LASK'tan 200 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için