Trabzonspor, ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, ayrılığı resmen açıkladı
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19 Temmuz 2024 16:43
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 16:48
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki İspanyol stoper, 17 resmi maçta 540 dakika sahada kalmıştı.

Fernandez, geçtiğimiz sezon başında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle sezonun önemli bir bölümünde takımdan uzak kalmıştı.
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