FABIAN CASTILLO'NUN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Club Tijuana'ya 2.65 milyon Dolar karşılığında transfer olduğunu açıkladı."Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000 USD ödeyecektir."26 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Fabian Andres Castillo Sanchez, Temmuz 2016'da FC Dallas'tan Trabzonspor'a 2.69 milyon Euro kiralama ve 950 bin Euro bonservis olmak üzere toplam 3.65 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Castillo, Süper Lig'de forma giydiği 38 maçta 3 gol atıp 4 asist yapmıştı.