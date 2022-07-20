Trabzonspor, ayrılığı duyurdu!

Trabzonspor, Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kalecinin 400 bin Euro karşılığında Hatayspor'a transfer olduğu belirtildi.



İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama:



"Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir."



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