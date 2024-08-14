Trabzonspor, Avusturya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Avusturya'ya gitti
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14 Ağustos 2024 13:39
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında perşembe günü Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya gitti.

Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket etti.

Kafilede şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ⁠Borna Barisic, ⁠Arif Boşluk, Eren Elmalı, ⁠Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, ⁠Stefano Denswil, John David Lundstram, ⁠Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, ⁠Trezeguet, Anthony Nwakaeme, ⁠Denis Dragus, Enis Destan, Salih Malkoçoğlu.

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