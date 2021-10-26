Trabzonspor Avrupa'ya da damga vurdu!

Sezona müthiş başlayan ve 10 maç sonunda liderlik koltuğuna kurulan Trabzonspor, en yakın rakibine 4 puan fark attı. Abdullah Avcı yönetiminde emin adımlarla yoluna devam eden Fırtına'nın bu başarısı, Avrupa'nın üst düzey liglerine bakıldığında daha da anlam kazanıyor. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da aynı başarıyı gösterebilen sadece 4 kulüp var. Bunlar; Liverpool, Milan, Napoli ve Freiburg...



Sadece 2 lider var



Premier Lig'de Liverpool, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan topladı ve Chelsea'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. İtalya'da Milan ile Napoli 9 hafta sonunda 25'er puanda zirveyi paylaşıyor. Bundesliga'da sezonun flaş takımı Freiburg ise 5 galibiyet, 4 beraberlikle 3.'lük koltuğunda oturuyor. Yenilgisiz 5 ekip arasında liderlik koltuğunda oturan sadece iki ekip var; Trabzonspor ile Napoli.



Yeni bir rekor gelebilir



Süper Lig'de geçen sezondan bu yana toplamda 22 karşılaşmada bileği bükülmeyen Karadeniz ekibinin, kulüp tarihindeki en uzun serisi, 1978/1979'daki 29 maçlık kaybetmeme serisi.





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