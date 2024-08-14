Trabzonspor, Avrupa'da Rapid Wien'e konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Avrupa'da Rapid Wien'e konuk olacak
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14 Ağustos 2024 13:44
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

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