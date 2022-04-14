Trabzonspor, Avrupa'da da tarihe geçebilir!

- Eşine az rastlanır bir başarı olabilir

- Fenerbahçe'yi geçebilir

- Manchester United'ın koyduğu çıtayı Liverpool yukarı taşıdı

- İspanya ve İtalya liglerinde rekor 5 maç

- En ezici üstünlük PSG'nin

Lig Sezon Kulüp O G B M P Lig sonu ikinciyle

puan farkı Şampiyonluğu

garantilediğinde

kalan maç Fransa 15-16 PSG 38 30 6 2 96 31 8 Almanya 13-14 Bayern Münih 34 29 3 2 90 19 7 İngiltere 19-20 Liverpool 38 32 3 3 99 18 7 İtalya 47-48 Torino 40 29 7 4 65 16 5 55-56 Fiorentina 34 20 13 1 53 12 06-07 Inter 38 30 7 1 97 22 18-19 Juventus 38 28 6 4 90 11 İspanya 60-61 Real Madrid 30 24 4 2 52 12 5 62-63 30 23 3 4 49 12 74-75 34 20 10 4 50 12 73-74 Barcelona 34 21 8 5 50 10

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasına 13 puan farkla lider girenSüper Lig'in son bölümüne girilirken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündekiFenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunanBordo-mavililer,Karadeniz ekibi böyleceBordo-mavililerin Süper Lig 2021-22 sezonundaki üstünlüğü, Avrupa'nın 5 büyük liginde mutlu sona en erken ulaşan kulüpleri akıllara getirdi.İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 1907-08 sezonunun yanı sıra teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı dönemde de 3 kez rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Manchester kentinin kırmızı formalı ekibi, 1907-08 ve 2000-01 sezonunda 5, 1999-2000 ve 2012-13 sezonunda da 4 maç kala şampiyonluğu garantiledi.Arsenal'ın 2003-04 sezonunda bitime 4 hafta, Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) ise bitime 5 hafta kala elde ettiği şampiyonluklar, Premier Lig tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.Bu alandaki Premier Lig rekorunu ise Jürgen Klopp yönetiminde 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsleyen Liverpool kırdı.Şampiyonluk yarışında 5 hafta kala finişe gelen Real Madrid ve Barcelona'nın paylaştığı İspanya Birinci Ligi (La Liga) rekoru, 1975'ten bu yana kırılamıyor. Real Madrid 3 kez (1960-61, 1962-63, 1974-75), Barcelona ise bir defa (1973-74) bunu başardı.İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) de durum farklı değil. 1948'de son 5 maç öncesi ligi lider bitirmeyi garantileyen Torino'nun kırdığı rekoru, bugüne kadar Fiorentina (1955-56), Inter (2006-07) ve Juventus (2018-19) tekrarladı.Bayern Münih, Pep Guardiola'nın takımın başına geçtiği 2013-14 sezonunda, 18 takımlı Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Katar sermayesi tarafından 2012'de alındığından bu yana Fransa Birinci Ligi'ni (Ligue 1) domine eden Paris Saint-Germain (PSG) ise 2015-16 sezonunda çıtayı bir kademe yukarı çıkardı.Laurent Blanc yönetimindeki Paris ekibi, 2006-07 sezonunda 6 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Olimpik Lyon'u geçerek Ligue 1'de şampiyonluğu en erken garantileyen kulüp oldu. 8 hafta kala yaşadığı şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu da ele geçiren PSG, 2015-16 sezonu bitiminde 2. sıradaki Olimpik Lyon'a 31 puan fark attı.İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinin oluşturduğu Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğu en erken ilan eden kulüpler şöyle:NOT: Üç puanlı sisteme, İngiltere'de 1981, Türkiye'de 1987, Fransa ve İtalya'da 1994, Almanya ve İspanya'da ise 1995 yılında geçildi.