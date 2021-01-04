Trabzonspor Avcı'dan önce Hagi'yi istedi

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Gheorghe Hagi'yi istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Avcı'dan önce Hagi'yi istedi
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04 Ocak 2021 17:34
Trabzonspor'un Eddie Newton'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı'dan önce Gheorghe Hagi'yi takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Romanya basınının iddiasına göre; Ağustos ayında Viitorul'daki görevinden ayrılan Hagi'ye teklif gittiği öğrenildi.

1.5 MİLYON AVROLUK MAAŞ

Trabzonspor, Eddie Newton'ın yeni sezonda ilk 7 maçta tek galibiyette kalması sonrası görevine son verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1.5 milyon avro net ücret ve bonuslardan oluşan bir teklif götürdü.

Bu süreçte Romanya Milli Takımı için randevu bekleyen Hagi, EURO 2020 hayallerinin play-off'ta sona ermesi sonrası teklifi reddetti.

Trabzonspor bunun üzerine Abdullah Avcı'yla anlaşmaya vardı.



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