Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de en son geçen sezonun 29. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor, deneyimli teknik adam ile son 14 maçtır mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürüyor
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24 Ağustos 2021 14:17
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Teknik direktör Avcı yönetiminde Süper Lig'de en son geçen sezonun 29. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 14 maçı kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 14 maçında 6 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 169 gündür bileği bükülmedi.

- İddialı başlangıç yaptı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde geçen sezon ligin ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu sezon 6 puan elde ederek şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu gösterdi.

Geçen sezon sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilip deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan Karadeniz ekibi, bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-1, sahasındaki Demir Grup Sivasspor maçından ise 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 2 hafta sonunda 15. sırada yer alırken, bu sezon 2. haftayı averajla 2. sırada kapadı.

- Son 6 sezonun en iyisi

Karadeniz ekibi, son 6 sezondaki en iyi ilk 2 haftayı geçirdi.

Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonundaki 6 puanlık performansının ardından ikinci haftalar itibarıyla 2016-2017'de 3, 2017-2018'de 4, 2018-2019'da 3, 2019-2020'de 4, 2020-2021'de ise 1 puan elde etmişti.


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