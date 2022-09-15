Trabzonspor Avcı ile ilk kez kazandı

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Kızılyıldız 2 - 1 2022-2023 UFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0 - 0 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3 - 3 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1 - 2 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 8. Avrupa kupası maçında ilk galibiyetini aldı.Daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı.Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyon dışı kaldı.UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olarak grup maçlarına da kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Avcı ile Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini elde etti.