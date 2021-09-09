Trabzonspor, Avcı ile Galatasaray'ı yenmek istiyor

Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım karşısında ilk galibiyetin peşinde.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Avcı ile Galatasaray'ı yenmek istiyor
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09 Eylül 2021 10:19
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım karşısında ilk galibiyetini hedefliyor.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı, galip gelemedi.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, deplasmanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk 3 haftasını galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında da kazanarak seriyi 4 karşılaşmaya çıkarmak ve rakibi karşısında geçen sezon yaşadığı sonuçları unutturmak istiyor.

- Beşinci büyük maçı olacak

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 5. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geçen sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir performans ortaya koyamadı.

Karadeniz ekibi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

- Sahasında galibiyeti yok

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.


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