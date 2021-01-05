Trabzonspor, Avcı ile çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.