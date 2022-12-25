Trabzonspor, Avcı ile büyük maçlarda kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibi ile oynadığı son 10 maçta hiç yenilmedi, 4 galibiyet aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Avcı ile büyük maçlarda kaybetmiyor
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25 Aralık 2022 11:38
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Avcı ile üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz temsilcisi, bu dönemde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Avcı toplamda ise derbilerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

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