Trabzonspor, Avcı için acele etmeyecek

Trabzonspor'da arka arkaya gelen ağır gelen yenilgilerin ardından üst üste toplantılar yapılıyor.



Bugün 17.00'de takımla antrenmana çıkan Abdullah Avcı, teknik ekibiyle ilk toplantıyı yaptı ve yönetime geniş bir rapor sunma kararı aldı.



Trabzonspor yönetim kurulu da aceleci bir karar vermeme noktasında fikir birliğine vardı.



Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, "Geçmişte aceleci kararlardan çok canımız yandı. Bu kez sakin kalacağız ve konuşacağız." ifadelerini kullandı.



ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ?



Avcı, 26 aydır Trabzonspor'da harika işler yaptıklarını kaydederek, "Ancak bu yıl 26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç bizlere hayal ettiriyor. Tekrar toparlanma sürecini akıllara getiriyor, 2 maç sonra tekrar gri durum ve kırılmalar oluyor." şeklinde konuştu.



Bunu önlemek için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, teknik ekip olarak tekrar ivme kazanmak için her türlü oyunu, oyuncuyu denediğini belirtti.





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