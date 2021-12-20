Trabzonspor avantajını korumak istiyor: Rakip Altay

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, Altay deplasmanına çıkacak

Haber; AA
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Trabzonspor avantajını korumak istiyor: Rakip Altay
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20 Aralık 2021 14:33
 Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavililer, öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.


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