Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden'u konuk etti. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Ekuban ile 63. dakikada Rodallega'dan geldi. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 46. dakikada Nizamettin kaydetti.Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak tarihinde Balıkesir'de oynanacak.30. dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top, Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinin hemen içinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.45+1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Atilla Özmen'in yanından filelere gönderdi: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.48. dakikada Balıkesirspor Baltok, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hasan Batuhan Artarslan'ın önünden Nizamettin Çalışkan, gelişine şık bir vuruşla filelere yolladı: 1-163. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Rodallega kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Medical ParkÖzgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş ErbilUğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 56 Abdulkadir Parmak), Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Ibanez), Ekuban (Dk. 85 Berkay Sefa Kara), RodallegaAtilla Özmen, Uğur Aygören (Dk. 67 Okan Alkan), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Beleck, OtooDk. 45+1 Ekuban, Dk. 63 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)