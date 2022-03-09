Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu.



Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, hikayelerini tamamlamaya çok az kaldığını belirten Doğan, "Değerli dostlar ne aklımızda, ne kalbimizde cumartesinin heyecanı, coşkusu dışında hiçbir şey olmamalı. Hikayemizi tamamlamaya çok az kaldı. Birlikte savunma yapıp, hücuma birlikte koşacağız. Zafere giden bu yolda her bir maçın tadını hep beraber çıkaracağız." ifadelerini kullandı.













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