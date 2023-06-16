Trabzonspor, aradığı yıldızı Çin'de buldu

Trabzonspor, önlibero için aradığı ismi Çin'de buldu: Ademi

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor, aradığı yıldızı Çin'de buldu
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16 Haziran 2023 10:23
Trabzonspor iyi bir kadro kurmak için çalışırken önceliği maliyeti düşük isimlere veriyor.

Birçok bölgeye takviye yapacak bordo-mavililer, aradığı ön liberoyu Çin'de buldu: Arijan Ademi...

32 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi 2025'te sona erecek. Teknik direktör Nenad Bjelica, uzun yıllar Dinamo Zagreb'de forma giyen Kuzey Makedonyalı'yı çok yakından tanıyor ve transferinde ısracı davranıyor.

Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken görüşmeler sürüyor. 

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