Trabzonspor iyi bir kadro kurmak için çalışırken önceliği maliyeti düşük isimlere veriyor.
Birçok bölgeye takviye yapacak bordo-mavililer, aradığı ön liberoyu Çin'de buldu: Arijan Ademi...
32 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi 2025'te sona erecek. Teknik direktör Nenad Bjelica, uzun yıllar Dinamo Zagreb'de forma giyen Kuzey Makedonyalı'yı çok yakından tanıyor ve transferinde ısracı davranıyor.
Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken görüşmeler sürüyor.
Birçok bölgeye takviye yapacak bordo-mavililer, aradığı ön liberoyu Çin'de buldu: Arijan Ademi...
32 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi 2025'te sona erecek. Teknik direktör Nenad Bjelica, uzun yıllar Dinamo Zagreb'de forma giyen Kuzey Makedonyalı'yı çok yakından tanıyor ve transferinde ısracı davranıyor.
Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken görüşmeler sürüyor.