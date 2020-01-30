Anthony Nwakaeme'nin Türkiye Kupası son 16'da Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor bugünkü toplantının sonucunu bekliyor.
STURRIDGE VE EKUBAN'A 'HAZIR OL' EMRİ
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Sturridge ve Ekuban'ı Fenerbahçe karşısında görevlendirmeyi düşünen Hüseyin Çimşir, bu oyunculardan birini ilk 11'de diğerini ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.
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STURRIDGE VE EKUBAN'A 'HAZIR OL' EMRİ
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Sturridge ve Ekuban'ı Fenerbahçe karşısında görevlendirmeyi düşünen Hüseyin Çimşir, bu oyunculardan birini ilk 11'de diğerini ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın