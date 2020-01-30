Trabzonspor, Anthony Nwakaeme kararını bekliyor

Anthony Nwakaeme için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor bugünkü toplantının sonucunu merakla bekliyor.

Haber; Sabah
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme kararını bekliyor
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30 Ocak 2020 10:27
Anthony Nwakaeme'nin Türkiye Kupası son 16'da Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart için Tahkim Kurulu'na başvuran Trabzonspor bugünkü toplantının sonucunu bekliyor.

STURRIDGE VE EKUBAN'A 'HAZIR OL' EMRİ

Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Sturridge ve Ekuban'ı Fenerbahçe karşısında görevlendirmeyi düşünen Hüseyin Çimşir, bu oyunculardan birini ilk 11'de diğerini ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.

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