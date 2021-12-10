Trabzonspor, Antalyaspor'u büyük üstünlüğü

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un, rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Antalyaspor'u büyük üstünlüğü
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10 Aralık 2021 14:44
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol attı, kalesinde 49 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı.

Karadeniz ekibi, Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.


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