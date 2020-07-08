Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.



Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Trabzonspor61 puanla 2. sırada bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı göze çarpıyor.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Da Costa kart cezalısı. Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı'nın maçta oynaması beklenmiyor.



Antalyaspor'da ise Podolski, Adis JAhovic, Bahador Öztürk ve Hakan Özmert kardora yer alması mümkün görünmeyen isimler.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor



Uğurcan Çakır

Pereira

Hüseyin Türkmen

Campi

Novak

Abdulkadir Parmak

Sosa

Ndiaye

Abülkadir Ömür

Ekuban

Sörloth



Antalyaspor



Boffin

Bünyamin

Nazım Sangare

Veysel

Kudryashov

Ufuk

Chico

Amilton

Mukairu

Doğukan

Gustavo



- 2010-2011 sezonundaki yenilmezlik serisini yakaladı



Geçen hafta Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de yakaladı.



2010-2011 sezonunun 20. haftası ile 34. haftası arasında 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon da son 15 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.



49. randevu



Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.



Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.



Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.



