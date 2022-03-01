Trabzonspor - Antalyaspor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.Antalyaspor'da uzun süredir takımdan ayrı olan Harun ve Ufuk'tan başka eksik eksik oyuncu bulunmuyor.Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Bakasetas, Yunus, Djaniny, Kouassi, KoitaBoffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Fernando, Fredy, Ndao, Mehmedi, Luiz AdrianoTrabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı.Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak.Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu, Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.Medical Park Stadı'ndaki Konya ve Kayserispor maçlarını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bugün de müthiş bir taraftar desteğiyle Akyazı'ya çıkacak. Kombinelerle birlikte yaklaşık 35 bin bilet satılırken, stadın tamamına yakınının dolması ve gün içinde de biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor.