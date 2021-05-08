Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Özgüç Türkalp görev yapacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD 4'den canlı yayınlanacak.

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Akdeniz ekibi, ligde çıktığı 38 müsabakada 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 43 puan yazdıran Antalyaspor, haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

Trabzonspor'da cezalı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo maç kadrosunda yer alamayacak.

Antalyaspor'da Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk'ün durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Sam, Podolski

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.