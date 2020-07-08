Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor61 puanla 2. sırada bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı göze çarpıyor.
TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
ANTALYASPOR XI: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor61 puanla 2. sırada bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı göze çarpıyor.
TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
ANTALYASPOR XI: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.