Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11'leri
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08 Temmuz 2020 05:39
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor61 puanla 2. sırada bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı göze çarpıyor.

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

ANTALYASPOR XI: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.



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