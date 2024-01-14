Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Trabzonspor, henüz 2. dakikada Taxiarchis Fountas ile 1-0 öne geçti. Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor karşısında atan Yunan futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golüne imza attı.
Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Antalyaspor, Sagiv Jehezkel ile 68. dakikada skoru eşitledi. Bu dakikada soldan gelen ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Jehezkel, kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Antalyaspor maçına kadar Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kazanan Trabzonspor'un bu serisi Antalya karşısındaki beraberliğin ardından sona erdi.
Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Trabzonspor, iki maç sonra ise puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3. maçı da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Trabzonspor, ligde 37 puana yükseldi. Antalyaspor, puanını 29 yaptı.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi'nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.
11. dakikada Safuri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü.
24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.
28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.
36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.
45+2. dakikada Fountas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Buksa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakikada Safuri'nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı'nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
68. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Safuri'nin sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde yükselen Jehezkel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.
Müsabaka 1-1 sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 81 Bytyqi), Safuri (Dk. 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Buksa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 84 Hüseyin Türkmen), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca (Dk. 90+6 Arif Boşluk), Bardhi, Fountas (Dk. 84 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 90+6 Engin Poyraz Efe Yıldırım)
Goller: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor), Dk. 68 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 50 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)
Trabzonspor, henüz 2. dakikada Taxiarchis Fountas ile 1-0 öne geçti. Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor karşısında atan Yunan futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golüne imza attı.
Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Antalyaspor, Sagiv Jehezkel ile 68. dakikada skoru eşitledi. Bu dakikada soldan gelen ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Jehezkel, kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Antalyaspor maçına kadar Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kazanan Trabzonspor'un bu serisi Antalya karşısındaki beraberliğin ardından sona erdi.
Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Trabzonspor, iki maç sonra ise puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3. maçı da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Trabzonspor, ligde 37 puana yükseldi. Antalyaspor, puanını 29 yaptı.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi'nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.
11. dakikada Safuri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü.
24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.
28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.
36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.
45+2. dakikada Fountas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Buksa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakikada Safuri'nin sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayı önünde topla buluşan Kaluzinski, şutunu çekti. Şutun pas olduğu pozisyonda Veysel Sarı'nın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
68. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Safuri'nin sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde yükselen Jehezkel, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.
Müsabaka 1-1 sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 81 Bytyqi), Safuri (Dk. 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Buksa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 84 Hüseyin Türkmen), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca (Dk. 90+6 Arif Boşluk), Bardhi, Fountas (Dk. 84 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 90+6 Engin Poyraz Efe Yıldırım)
Goller: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor), Dk. 68 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 50 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)