Trabzonspor - Antalyaspor: 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İlk 11'ler:
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut.
Antalyaspor
Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.
İlk hafta program
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
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76. karşılaşma
2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti.
İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.
7 hazırlık maçında 3 galibiyet
Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.
Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.
38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.
Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İlk 11'ler:
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut.
Antalyaspor
Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.
İlk hafta program
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA İDDAA.COM'DA OYNA!
76. karşılaşma
2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti.
İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.
7 hazırlık maçında 3 galibiyet
Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.
Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.
38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.
Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.